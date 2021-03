Raggi ritarda l' incoronazione di Conte

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 25 marzo 2021) Chi si aspettava una discesa in campo entro Pasqua rischia di rimanere deluso, la data dell’investitura di Giuseppea leader del Movimento 5 stelle non è ancora matura. L’ex premier si muove senza remore da leader in pectore. L’incontro con Enrico Letta alla sede dell’Arel archivia in un battito di ciglia anni spesi appresso allo streaming con Pierluigi Bersani e Matteo Renzi, le rutilanti denunce alla procura della Repubblica contro il patto del Nazareno.inizia a tessere una tela che nei suoi desiderata è quella che lo dipinge come federatore e riferimento dell’area giallorossa, una tela che vede ancora tanta parte del gomitolo nel cassetto. “Il problema diè Roma”, spiega chi lo conosce bene. La partita romana è un affare spinoso un po’ per tutti gli attori in campo e per la risonanza nazionale della campagna ...