Path of Exile in un nuovo trailer che mostra l' espansione Ultimatum in arrivo il prossimo mese

Advertising

Eurogamer_it : #PathofExile: l'espansione Ultimatum in arrivo il prossimo mese. Pubblicato un trailer. - TPadawans : Annunciata l'espansione di #PathofExileUltimatum ad aprile 2021! ?? #pathofexile #MMORPG #MMO #indiegame… - Arinadream : -

Ultime Notizie dalla rete : Path Exile

Parliamo di Videogiochi

La complessità e vastità di questo titolo sono forse ancora oggi inarrivabili e in molti, anche fra la nutrita fanbase diof(visto come unico contendente nell'arena), ancora guardano al ...Se avete giocato almeno una volta a titoli come Diablo, Torchlight,ofo qualsiasi gioco di ruolo action, allora avrete una buona idea di cosa aspettarvi in questo caso. Se avete giocato ...Grinding Gear Games ha rivelato la prossima espansione in arrivo su Path of Exile. Chiamata "Ultimatum", l'espansione sarà disponibile dal 16 aprile alle 21 italiane per PC (21 aprile per console). L' ...