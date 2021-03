Nel Dantedì anche un ‘Dante a tempo di rap’ (Di giovedì 25 marzo 2021) Dante e il rap: due mondi lontani e sconosciuti fra loro? “Assolutamente no; anzi due mondi più attuali che mai, entrambi contemporanei”. Così il rapper Murubutu, docente liceale di Storia e Filosofia, spiega all’AdnKronos la genesi con cui è nato ‘Dante a tempo di rap’, iniziativa letteraria e musicale partita da Bologna e che dopo varie tappe è sbarcata a Bari, al teatro Piccinni, proprio nel giorno del Dantedì. “Dante con la ‘Divina Commedia’, capolavoro assoluto della letteratura mondiale, mostra la capacità di trattare, pur nella forte contestualizzazione storica, politica e sociale dell’epoca, temi trasversali che sono sempre attuali: i mali dell’umanità, che purtroppo non si estingueranno mai. E poi, i versi danteschi sono un grandissimo laboratorio linguistico”, spiega. La reazione dei ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 25 marzo 2021) Dante e il rap: due mondi lontani e sconosciuti fra loro? “Assolutamente no; anzi due mondi più attuali che mai, entrambi conranei”. Così il rapper Murubutu, docente liceale di Storia e Filosofia, spiega all’AdnKronos la genesi con cui è natodi, iniziativa letteraria e musicale partita da Bologna e che dopo varie tappe è sbarcata a Bari, al teatro Piccinni, proprio nel giorno del. “Dante con la ‘Divina Commedia’, capolavoro assoluto della letteratura mondiale, mostra la capacità di trattare, pur nella forte contestualizzazione storica, politica e sociale dell’epoca, temi trasversali che sono sempre attuali: i mali dell’umanità, che purtroppo non si estingueranno mai. E poi, i versi danteschi sono un grandissimo laboratorio linguistico”, spiega. La reazione dei ...

Advertising

Radio3tweet : Per tutte le volte che ci siamo svegliati presto per prepararci alle interrogazioni d'italiano, per ogni canto che… - RaiRadio2 : Viva il Dantedì! Festeggiamo il Sommo Poeta con una rarissima copia originale della Divina Commedia in nostro posse… - MiC_Italia : #Dantedi2021, @dariofrance: «Migliaia di eventi nel nome di #Dante, simbolo di unità nazionale. Tutta Italia si muo… - RitaCobix : RT @LuciaTassan: #Dantedì #Dante700 settecento anni fa, nel 1321, #DanteAlighieri moriva in esilio a Bologna. Sommo Poeta, Padre della Li… - B_Montevergine : Celebriamo la Giornata nazionale del #Dantedì 2021 con la “Divina Commedia” illustrata dal pittore Amos Nattini (Ge… -