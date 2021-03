Nazionali – Calhanoglu trascina la Turchia. Brahim Díaz, che assist | News (Di giovedì 25 marzo 2021) In campo sei rossoneri, ieri, con le Nazionali. Brilla, particolarmente, la prestazione di Hakan Calhanoglu in Turchia-Olanda 4-2 Leggi su pianetamilan (Di giovedì 25 marzo 2021) In campo sei rossoneri, ieri, con le. Brilla, particolarmente, la prestazione di Hakanin-Olanda 4-2

Advertising

MilanLiveIT : ????????????????????#Milan - I giocatori rossoneri scesi in campo ieri con le loro nazionali - infoitsport : Nazionali, il rendimento degli “italiani”: bene Lukaku e Calhanoglu, Ronaldo a secco - sportli26181512 : Qualificazioni Mondiali 2022, i giocatori di Serie A in campo: in gol Lukaku e Calhanoglu: Tanti 'italiani' in camp… - MilanPress_it : Calhanoglu e Brahim Diaz sugli scudi, delusione per Gabbia e Tonali ???? - sportface2016 : #TurchiaOlanda: gol #Calhanoglu dalla distanza, i padroni di casa calano il tris (VIDEO) -