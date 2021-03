Masters 1000 Miami 2021: Draper collassa per via del caldo ed è costretto al ritiro (VIDEO) (Di giovedì 25 marzo 2021) Si è concluso nel peggiore dei modi il Masters 1000 di Miami 2021 per Jack Draper. Il giovane britannico, in tabellone grazie ad una wild card, è stato costretto al ritiro durante il primo set nel match che lo vedeva opposto a Kukushkin. Sul set point, Draper è collassato al suolo per via del troppo caldo, accusando un mancamento. Già dal game precedenti si notava che qualcosa non andava bene, tanto che durante l’ultimo cambio campo si era fatto misurare la pressione del sangue. Il classe 2001 è stato immediatamente soccorso e, fortunatamente, ha lasciato il campo cosciente e sulle sue gambe. In alto e di seguito il VIDEO dell’accaduto. https://streamable.com/cz9jk2 SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 25 marzo 2021) Si è concluso nel peggiore dei modi ildiper Jack. Il giovane britannico, in tabellone grazie ad una wild card, è statoaldurante il primo set nel match che lo vedeva opposto a Kukushkin. Sul set point,to al suolo per via del troppo, accusando un mancamento. Già dal game precedenti si notava che qualcosa non andava bene, tanto che durante l’ultimo cambio campo si era fatto misurare la pressione del sangue. Il classe 2001 è stato immediatamente soccorso e, fortunatamente, ha lasciato il campo cosciente e sulle sue gambe. In alto e di seguito ildell’accaduto. https://streamable.com/cz9jk2 SportFace.

Advertising

WeAreTennisITA : Novak Djokovic non giocherà a Miami ?? «Starò a casa con la famiglia». Così Djokovic, che salta il primo Masters 10… - sportface2016 : Masters 1000 #MiamiOpen2021: #Draper collassa per via del caldo ed è costretto al ritiro (VIDEO) - planetwin365ita : Hard Rock Stadium di Miami Gardens, Florida. Tre italiani scalpitano per scendere in campo e lottare per conquistar… - TennisWorldit : James Blake commenta l'assenza di Novak Djokovic al Masters 1000 di Miami - livetennisit : Masters 1000 Miami: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 2. In campo Tre azzurri (LIVE) -