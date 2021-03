Lutto a Uomini e Donne, morto ex cavaliere del trono over: aveva 46 anni (Di giovedì 25 marzo 2021) Terribile Lutto a Uomini e Donne. Fabio Donato, ex cavaliere del trono over di appena 46 anni è prematuramente scomparso lasciando gli estimatori del programma con un palmo di naso. Lutto a Uomini e Donne, morto Fabio Donato: aveva 46 anni Fabio Donato aveva colpito gli estimatori di Uomini e Donne per la sua dolcezza... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 25 marzo 2021) Terribile. Fabio Donato, exdeldi appena 46è prematuramente scomparso lasciando gli estimatori del programma con un palmo di naso.Fabio Donato:46Fabio Donatocolpito gli estimatori diper la sua dolcezza... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

