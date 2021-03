Lombardia, caso vaccini: dimissione in blocco tutti i membri del Cda di Aria (Di giovedì 25 marzo 2021) Si sono tutti dimessi, in Lombardia i membri del Cda di Aria Spa. Come richiesto dal presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana. Il direttore generale della società, Lorenzo Gubian, è stato quindi nominato amministratore unico dell’azienda. Lo ha annunciato il vice presidente della Commissione Bilancio del Consiglio Regionale della Lombardia, Marco Colombo. Nel corso dell’audizione dello stesso Gubian, al quale è stato augurato buon lavoro. Alessia Scrima L'articolo proviene da Metropolitan Magazine. Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 25 marzo 2021) Si sonodimessi, indel Cda diSpa. Come richiesto dal presidente di Regione, Attilio Fontana. Il direttore generale della società, Lorenzo Gubian, è stato quindi nominato amministratore unico dell’azienda. Lo ha annunciato il vice presidente della Commissione Bilancio del Consiglio Regionale della, Marco Colombo. Nel corso dell’audizione dello stesso Gubian, al quale è stato augurato buon lavoro. Alessia Scrima L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.

Advertising

borghi_claudio : Continuo a sbagliare, dopo otto e mezzo vedo la replica di @Ariachetira e pensa un po' di che si parla? del 'disast… - pfmajorino : Flop vaccini in Lombardia, il caso: 'Ho già avuto le due dosi di Pfizer e ora mi riconvocano per AstraZeneca'… - Corriere : In Lombardia i decessi sono più di 30 mila. Il caso dei «sommersi» - LifeInEurope1 : Però che disastro la Lombardia in questa pandemia. Ci si sarebbe aspettati dalla più ricca regione la migliore dell… - massimogiorgi5 : @RichbonesE @GiovanniToti La peggiore regione....e guarda caso tutte le regioni messe a caxxo di cane sono guidate… -