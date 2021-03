Letta? Coltivi i centristi… io ci sono Mastella racconta la sua app

(Di giovedì 25 marzo 2021) L’ultima trovata è una app. “Che ascolta e risolve”. A prima vista potrebbe sembrare il nuovo fronte della politica 4.0. In realtà non è altro che “un ritorno alla politica di un tempo, vicina alla gente, ma con i mezzi che la tecnologia ci mette a disposizione”. “Dillo a Clemente” sarà realtà il prossimo mese. Il “padre” è, come lui stesso si definisce, “un dinosauro della politica”: Clemente, Tra le altre cose, sindaco di Benevento ed ex esponente di spicco della Democrazia cristiana. L’obiettivo principe è quello di individuare con tempestività i segnali provenienti (per ora) dalla sua Benevento. Ma attenzione a non farci fuorviare. “Non si tratta semplicemente di una piattaforma con fini elettoralistici – si giustifica– ma è un modo per colmare lo scollamento tra politica e istituzioni”. Un divario che l’emergenza pandemica “non ...

Advertising

Ted0foro : @FabrizioSorre12 @MicheleGallone5 @bobogiac @BentivogliMarco @CarloCalenda Ma questo per me lo costruisci con un pa… -

Ultime Notizie dalla rete : Letta Coltivi

Il Riformista

...la falsa speranza che la polvere sulla coscienza sia spazzolabile sminuendo la ... Il neo Segretario nazionale del Partito Democratico, Enrico, in uno dei passaggi più apprezzati del suo ......la falsa speranza che la polvere sulla coscienza sia spazzolabile sminuendo la ... Il neo Segretario nazionale del Partito Democratico, Enrico, in uno dei passaggi più apprezzati del suo ...Tornano o no? Non si tratta ovviamente di giorni. Ma di mesi. E di come si muoverà Enrico Letta, che continua a ripetere che le porte del Pd sono aperte. Tanti fuoriusciti hanno una voglia matta di to ...“Obiettivo del Cantiere”, come si legge nel sito dedicato alla Giupex ... La vita non regala nulla se non coltivi il tuo sogno e la tua passione. Quali le vostre future innovazioni? Quest’anno usciamo ...