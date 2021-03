Le campane delle chiese veneziane suonano all’unisono per i 1600 anni (Di giovedì 25 marzo 2021) VENEZIA – Oggi, 25 marzo 2021, in occasione dell’inizio delle celebrazioni per i 1600 anni dalla fondazione di Venezia, le campane delle chiese in tutta la Città metropolitana di Venezia hanno suonato all’unisono alle 16. IL SINDACO BRUGNARO: “LA CITTÀ TORNA A PARLARE AL MONDO” Leggi su dire (Di giovedì 25 marzo 2021) VENEZIA – Oggi, 25 marzo 2021, in occasione dell’inizio delle celebrazioni per i 1600 anni dalla fondazione di Venezia, le campane delle chiese in tutta la Città metropolitana di Venezia hanno suonato all’unisono alle 16. IL SINDACO BRUGNARO: “LA CITTÀ TORNA A PARLARE AL MONDO”

