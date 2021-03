Lazio, Muriqi confessa: «Devo imparare l’italiano e adattarmi alla squadra» (Di giovedì 25 marzo 2021) Vedat Muriqi ha deluso le aspettative con la Lazio ma il centravanti continua a segnare con la sua Nazionale: ecco le sue parole Vedat Muriqi è andato in gol con il suo Kosovo contro la Lituania. Ecco le sue dichiarazioni. «Sono stato sfortunato con la Lazio tra Covid-19, infortuni. Ho saltato anche il ritiro precampionato in Austria. Devo imparare la lingua italiana, è giusto farlo. Ho bisogno anche di adattarmi alla squadra. Ho 5 anni di contratto con la Lazio. Sono felice a Roma!». CONTINUA A LEGGERE SU LazioNEWS24 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 25 marzo 2021) Vedatha deluso le aspettative con lama il centravanti continua a segnare con la sua Nazionale: ecco le sue parole Vedatè andato in gol con il suo Kosovo contro la Lituania. Ecco le sue dichiarazioni. «Sono stato sfortunato con latra Covid-19, infortuni. Ho saltato anche il ritiro precampionato in Austria.la lingua italiana, è giusto farlo. Ho bisogno anche di. Ho 5 anni di contratto con la. Sono felice a Roma!». CONTINUA A LEGGERE SUNEWS24 Leggi su Calcionews24.com

