Lavoratori dello spettacolo in sit-in davanti al Mercadante: tutto fermo e ora si rischia una guerra tra poveri (Di giovedì 25 marzo 2021) I Lavoratori dello spettacolo a Napoli sono in sit in davanti al teatro Mercadante per manifestare le difficoltà di un settore completamente paralizzato dal covid19. “Abbiamo deciso – spiegano i rappresentanti del Coordinamento Lavoratori spettacolo – che servisse un’azione forte per accendere i riflettori sul nostro settore e sulla situazione dei Lavoratori. Abbiamo scelto questo luogo per la sua alta visibilità simbolica, perché è il più importante spazio pubblico campano dedicato al teatro di prosa, e per l’attenzione alle problematiche dei Lavoratori dimostrata dal suo direttore Roberto Andò qualche giorno fa. Da subito invitiamo Andò e tutti i Lavoratori del Teatro di Napoli a un pubblico confronto e a esprimerci ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 25 marzo 2021) Ia Napoli sono in sit inal teatroper manifestare le difficoltà di un settore completamente paralizzato dal covid19. “Abbiamo deciso – spiegano i rappresentanti del Coordinamento– che servisse un’azione forte per accendere i riflettori sul nostro settore e sulla situazione dei. Abbiamo scelto questo luogo per la sua alta visibilità simbolica, perché è il più importante spazio pubblico campano dedicato al teatro di prosa, e per l’attenzione alle problematiche deidimostrata dal suo direttore Roberto Andò qualche giorno fa. Da subito invitiamo Andò e tutti idel Teatro di Napoli a un pubblico confronto e a esprimerci ...

