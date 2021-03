La panchina a testa in giù in piazza Guglielmo, se questa è civiltà.. (Di giovedì 25 marzo 2021) Una panchina in cemento sottosopra a Monreale, in pieno giorno. È accaduto questo pomeriggio che qualcuno ha pensato bene di sollevare la pesante panchina in cemento installata in piazza Guglielmo II per metterla sottosopra al centro della piazza. Un gesto che indica il grado di civiltà di chi l’ha compiuto. E sono tante le lamentele che arrivano dai residenti delle vie vicine che denunciano la presenza di orde di giovanissimi anche in piena notte e in pieno coprifuoco. Non mancano bottiglie in vetro sparse qua e là, urla in piana notte e rifiuti. Proprio oggi si celebra il Dantedì, la giornata dedicata al Sommo Poeta. “Fatti non foste a viver come bruti..”, scriveva Dante nel 26esimo canto dell’Inferno. La foto è di Massimo Rizzo. L'articolo proviene da Monrealelive.it. Leggi su monrealelive (Di giovedì 25 marzo 2021) Unain cemento sottosopra a Monreale, in pieno giorno. È accaduto questo pomeriggio che qualcuno ha pensato bene di sollevare la pesantein cemento installata inII per metterla sottosopra al centro della. Un gesto che indica il grado didi chi l’ha compiuto. E sono tante le lamentele che arrivano dai residenti delle vie vicine che denunciano la presenza di orde di giovanissimi anche in piena notte e in pieno coprifuoco. Non mancano bottiglie in vetro sparse qua e là, urla in piana notte e rifiuti. Proprio oggi si celebra il Dantedì, la giornata dedicata al Sommo Poeta. “Fatti non foste a viver come bruti..”, scriveva Dante nel 26esimo canto dell’Inferno. La foto è di Massimo Rizzo. L'articolo proviene da Monrealelive.it.

