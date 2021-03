La madre del quindicenne che ha accoltellato Marta: "Mio figlio ha perso l'equilibrio con la Dad" (Di giovedì 25 marzo 2021) Dopo il tentato omicidio di Marta Novello avvenuto a Mogliano Veneto è la madre del quindicenne, che ha tentato di toglierle la vita, a parlare al Corriere della sera. Quando i carabinieri le hanno ... Leggi su globalist (Di giovedì 25 marzo 2021) Dopo il tentato omicidio diNovello avvenuto a Mogliano Veneto è ladel, che ha tentato di toglierle la vita, a parlare al Corriere della sera. Quando i carabinieri le hanno ...

Advertising

Frena79298282 : RT @merkeb90634556: #US & #EU non possono ignorare #MaikadraMassacre - madre dei tanti massacri del #TPLF - un crimine atroce perpetuato al… - abatometro : RT @XinXianLi69: Lo schiaffo sul culo è la parte migliore del sesso, l'unico momento in cui tutti i tuoi ricordi passati degli schiaffi di… - BADV4SS : RT @XinXianLi69: Lo schiaffo sul culo è la parte migliore del sesso, l'unico momento in cui tutti i tuoi ricordi passati degli schiaffi di… - MalagniniNico : RT @petbooking: PET&found - SOLE cucciolo di 6 mesi - braccioarmato : Pensate se un bianco avesse picchiato una donna nera, si sarebbero scatenati i sinistronzi buonisti del cazzo! Fin… -