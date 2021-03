Italia – Irlanda del Nord 2-0. Ottimo esordio degli azzurri verso Qatar 2022 (Di venerdì 26 marzo 2021) Al Tardini finisce 2-0 per l’Italia contro l’Irlanda del Nord, con le reti di Berardi ed il raddoppio di Immobile che torna al gol in Nazionale dopo quasi un anno e mezzo. Per Mancini è il 23° risultato utile di fila L’Italia batte l’Irlanda del Nord, a Parma, per 2-0 ed inizia bene l’avventura verso Qatar 2022. Gli azzurri, grazie alle reti segnate da Berardi e Immobile, nel primo tempo, si aggiudicano la partita di esordio valida per le qualificazioni al Mondiali del 2022. Nel primo tempo gli uomini di Mancini esprimono un Ottimo gioco. Berardi segna con un sinistro a giro su suggerimento di Florenzi, poi Immobile, dopo aver sprecato due occasioni, realizza il ... Leggi su retecalcio (Di venerdì 26 marzo 2021) Al Tardini finisce 2-0 per l’contro l’del, con le reti di Berardi ed il raddoppio di Immobile che torna al gol in Nazionale dopo quasi un anno e mezzo. Per Mancini è il 23° risultato utile di fila L’batte l’del, a Parma, per 2-0 ed inizia bene l’avventura. Gli, grazie alle reti segnate da Berardi e Immobile, nel primo tempo, si aggiudicano la partita divalida per le qualificazioni al Mondiali del. Nel primo tempo gli uomini di Mancini esprimono ungioco. Berardi segna con un sinistro a giro su suggerimento di Florenzi, poi Immobile, dopo aver sprecato due occasioni, realizza il ...

Advertising

juventusfc : Questa sera, alle ore 20.45, l'Italia inizierà il suo cammino verso i Mondiali del 2??0??2??2??! ???? In bocca al lu… - Eurosport_IT : ESORDIO VINCENTE! ?? Il cammino dell'Italia verso i Mondiali 2022 inizia con il piede giusto: Berardi e Immobile fi… - SkySport : ITALIA-IRLANDA DEL NORD 2-0 Risultato finale ? ? #Berardi (14') ? #Immobile (39') ? ?? QUALIFICAZIONI AI MONDIALI ??… - calcioparlando : Verso Mondiali 2022: l’Italia supera l’Irlanda del Nord e si prepara per le trasferte in Bulgaria e Lituania - _DAGOSPIA_ : PIPPITEL! - SU RAI 1 LA PARTITA 'ITALIA-IRLANDA DEL NORD' INCOLLA ALLA TV OLTRE 6 MILIONI DI PERSONE… -