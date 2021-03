“Icardi o Griezmann alla Juve”: ecco chi gli farà posto (Di giovedì 25 marzo 2021) Antoine Griezmann e Mauro Icardi nel mirino della Juventus per dare nuovo impulso al reparto offensivo della Juventus: via Paulo Dybala Paulo Dybala sul mercato. Dopo le dichiarazioni di Pavel Nedved nell’ormai nota e commentatissima intervista a Dazn sembra ormai chiaro che il futuro dell’argentino non passi per Torino. Il calciatore in questa stagione non Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 25 marzo 2021) Antoinee Mauronel mirino dellantus per dare nuovo impulso al reparto offensivo dellantus: via Paulo Dybala Paulo Dybala sul mercato. Dopo le dichiarazioni di Pavel Nedved nell’ormai nota e commentatissima intervista a Dazn sembra ormai chiaro che il futuro dell’argentino non passi per Torino. Il calciatore in questa stagione non Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

