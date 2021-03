Giulia Salemi incinta? Il gesto di Pierpaolo Pretelli è chiaro: cosa è successo (Di giovedì 25 marzo 2021) E chi l’avrebbe mai detto, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sembrano fare davvero sul serio. I tanti fandom a loro favore ci hanno sempre scommesso, ma la maggioranza degli spettatori del GF Vip 5 credevano si trattasse della classica strategia da reality. Facile ipotizzarlo, vista la tormentata liaison sbocciata nella stessa casa di Cinecittà tra l’italo-persiana e Francesco Monte anni prima. La profezia di Tommaso Zorzi però sarebbe ancora in agguato: il vincitore del GF Vip 5 aveva spiegato che l’amore tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sarebbe durato non oltre una manciata di settimanali e copertine. Infatti la coppia è tornata alla realtà da meno di un mese, eppure sembrano convinti del loro sentimento. Tanto che parrebbero aver già messo ... Leggi su tuttivip (Di giovedì 25 marzo 2021) E chi l’avrebbe mai detto,sembrano fare davvero sul serio. I tanti fandom a loro favore ci hanno sempre scommesso, ma la maggioranza degli spettatori del GF Vip 5 credevano si trattasse della classica strategia da reality. Facile ipotizzarlo, vista la tormentata liaison sbocciata nella stessa casa di Cinecittà tra l’italo-persiana e Francesco Monte anni prima. La profezia di Tommaso Zorzi però sarebbe ancora in agguato: il vincitore del GF Vip 5 aveva spiegato che l’amore trasarebbe durato non oltre una manciata di settimanali e copertine. Infatti la coppia è tornata alla realtà da meno di un mese, eppure sembrano convinti del loro sentimento. Tanto che parrebbero aver già messo ...

Advertising

rtl1025 : ??Poco fa @pierpaolopretel è stato nostro ospite in #Protagonisti ?? Curiosi di sapere cosa ci ha raccontato?… - Moni46632718 : RT @AveteKaiser: Essere INFLUENCER significa questo, lanciare i giusti messaggi ogni qual volta che si può. QUESTA É GIULIA SALEMI ?? #prel… - prelemilove2 : RT @IHQmasterpiece: #giuliasalemi in tendenza solo perché è GIULIA SALEMI. #prelemi - Graziel28460337 : RT @IHQmasterpiece: #giuliasalemi in tendenza solo perché è GIULIA SALEMI. #prelemi - GrassoSantina : RT @AveteKaiser: Essere INFLUENCER significa questo, lanciare i giusti messaggi ogni qual volta che si può. QUESTA É GIULIA SALEMI ?? #prel… -