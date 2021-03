“Giallo” risolto in casa Juventus: le ultime sui bianconeri (Di giovedì 25 marzo 2021) Il centrocampista della Juventus Ramsey non ha risposto alla convocazione del Galles per via di un infortunio: tornerà tra dieci giorni Aaron Ramsey potrebbe rientrare nell’arco di una decina di giorni. Le condizioni del centrocampista gallese sono diventate una sorta di Giallo dopo che il calciatore non ha risposto alla convocazione della nazionale gallese impegnata Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 25 marzo 2021) Il centrocampista dellaRamsey non ha risposto alla convocazione del Galles per via di un infortunio: tornerà tra dieci giorni Aaron Ramsey potrebbe rientrare nell’arco di una decina di giorni. Le condizioni del centrocampista gallese sono diventate una sorta didopo che il calciatore non ha risposto alla convocazione della nazionale gallese impegnata Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

