Francia, fiducia imprese manifatturiere stabile a 98 punti (Di giovedì 25 marzo 2021) (Teleborsa) – Rimane stabile la fiducia delle imprese manifatturiere francesi nel mese di marzo. Il relativo indice, calcolato dall'Ufficio Statistico Nazionale francese (INSEE), è rimasto a 98 punti e risulta in linea con le attese degli analisti. Fra gli altri settori, il sentiment nei servizi sale a 95 da 89 punti. Il clima nel commercio al dettaglio si porta a 94 punti da 89, mentre i giudizi sulla situazione occupazionale si portano a 92 da 86 punti. L'indice generale balza da 90 a 97 punti. Questo forte aumento riflette soprattutto una rinnovata fiducia nel settore terziario – sottolinea l'INSEE – Il clima imprenditoriale nei servizi e nel commercio al dettaglio è aumentato, rispettivamente, di 6 e 5 ...

