Fiano Pd | ' Capisco l' amarezza di Marcucci ma bisognava cambiare'

Il collega Emanueleha commentato l'atteggiamento di Marcucci: "La sua reazione? Comprendo la sua amarezza, ognuno ha il suo modo di reagire ad eventi così drastici di cambiamento della propria ......di cedere la delega dei Servizi Segreti con l'intento di affidarla a Ettore Rosato o Emanuele... Nonperché abbia dichiarato che non vuole poltrone. Come si vede Renzi ha in programma di ...La proposta di Letta di nominare due donne come capigruppo allla Camera e al Senato non ha fatto felici tutti nelle modalità in cui è si è proceduto. Se Delrio ha fatto un passo indietro alla Camera, ...Roma, 24 mar. (Adnkronos) - Polemica alla Camera al termine del voto sulle risoluzioni presentate dopo le comunicazioni del presidente del Consiglio, Mario Draghi, in vista del prossimo Consiglio euro ...