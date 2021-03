F1, Valtteri Bottas: “Sarà un campionato più serrato rispetto al 2020. Il mio desiderio è conquistare il titolo” (Di giovedì 25 marzo 2021) Valtteri Bottas ha espresso il suo parere in occasione della conferenza stampa del Gran Premio di Bahrain, primo atto del Mondiale F1 2021. Il finnico di casa Mercedes si prepara a dare battaglia accanto al britannico Lewis Hamilton, campione del mondo in carica. I due uomini della casa di Stoccarda guardano la Red Bull come la vettura più pericolosa alla vigilia delle 23 prove in programma. Bottas ha dichiarato ai media: “La stagione è molto lunga e tutti hanno lavorato al massimo. La Red Bull è sembrata la più forte nei test, ma è difficile trovare un diretto avversario per il Mondiale. Sarà un campionato più serrato rispetto al 2020. Il mio desiderio è conquistare il titolo”. Il finlandese approda ... Leggi su oasport (Di giovedì 25 marzo 2021)ha espresso il suo parere in occasione della conferenza stampa del Gran Premio di Bahrain, primo atto del Mondiale F1 2021. Il finnico di casa Mercedes si prepara a dare battaglia accanto al britannico Lewis Hamilton, campione del mondo in carica. I due uomini della casa di Stoccarda guardano la Red Bull come la vettura più pericolosa alla vigilia delle 23 prove in programma.ha dichiarato ai media: “La stagione è molto lunga e tutti hanno lavorato al massimo. La Red Bull è sembrata la più forte nei test, ma è difficile trovare un diretto avversario per il Mondiale.unpiùal. Il mioil”. Il finlandese approda ...

