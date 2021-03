Eugenia di York e il regalo più bello

(Di giovedì 25 marzo 2021) Piùancora degli auguri della nonna… Il 23 marzodiha festeggiato il suo compleanno. A 31 anni, la principessa è radiosa e felice come non è mai stata. I motivi li ha dichiarati lei nella foto qui sotto. La sua è una felicità formato famiglia…

di: l'adorabile Augustus le ruba la scena All'indomani del suo 31esimo compleanno,diha postato su Instagram nuove foto del figlio, ammettendo che il suo arrivo è stato "il ...... La regina Elisabetta ha un altro bisnipote (il nono) in arrivo da Zara Tindall Leggi anche › Il Royal Baby: Meghan e Harry tra i primi a congratularsi condiLeggi anche › ...All’indomani del suo 31esimo compleanno, Eugenia di York ha postato nuove foto del figlio, ammettendo che il suo arrivo è stato «il regalo più bello» ...È la stessa Eugenia a mostrarlo in foto, in un ritratto che lo mostra spuntare appena dalla spalla del papà, cuffietta in testa e un body personalizzato con il suo nome - lo si vede nella seconda imma ...