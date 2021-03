Emil Cioran | la scrittura inimitabile

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 25 marzo 2021) L’anno scorso sognai la maestra delle elementari. Mi chiamò alla cattedra, mi offrì un cioccolatino e chiese: “Come ti piacerebbe scrivere?”. Risposi con estrema sicurezza: come Antonio Tabucchi. I sogni, si sa, son desideri di felicità destinati a restare tali. Scrivere come Tabucchi, poi, vuol dire contenere due Paesi sulla punta della biro, farli vivere insieme, guardare Pisa e pensare a Lisbona, attraversare Avenida da Liberdade con il passo fiero di Mastroianni nel film di Faenza e avere Piazza dei Miracoli nel cuore. Scrivere come Tabucchi vuol dire inventarsi Pereira, campo di attrazione per spiriti pigri che mutano e diventano audaci e liberi. L’altra notte la maestra è tornata. Mi ha chiamato alla cattedra e, senza offrirmi il cioccolatino, ha chiesto: “Come ti piacerebbe scrivere?”. Ho risposto deciso: come. Sarà perché avevo ...