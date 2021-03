«E quindi uscimmo a riveder le stelle» | il video di speranza dei medici e infermieri di Firenze per il Dantedì

(Di giovedì 25 marzo 2021) «Ele». Un verso iconico per un messaggio di. A leggere il canto 34 dell’Inferno,dell’Ospedale Santa Maria nuova di, il più antico nosocomio toscano, sorto sul terreno donato il 23 giugno 1288 da Folco Portinari, padre di Beatrice, la musa di Dante Alighieri. Ilrappresenta un segnale di unione in un momento di crisi dettato dall’emergenza dettata dal Coronavirus. Realizzato su proposta del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, la clip è stata diffusa nell’ambito delle celebrazioni del, la giornata nazionale dedicata al Sommo Poeta che, stando alla Divina Commedia, iniziò proprio il 25 marzo il suo viaggio ...

'Ea riveder le stelle' . L'ultimo verso dell'Inferno della Divina Commedia diventa il simbolo del Dantedì . Tutti usano il verso, tutti lo citano. Ed è un verso che fa sicuramente effetto.Credo che per quest'anno dovremo avere in mente davvero l'ultimo viaggio dell'Inferno 'ea riveder le stelle'". Il Dantedì 2021 Le iniziative per Dantedì 2021 sono davvero numerose, ...FIRENZE - Hanno accettato di leggere il canto dell’Inferno che più di ogni altro lancia un messaggio di speranza terminando con il celeberrimo verso “E quindi uscimmo a riveder le stelle”. Sono i medi ..."È appena il secondo anno del Dantedì e sono già tantissime le iniziative in tutta Italia e online per celebrare Dante". Lo ha dichiarato il ministro della Cultura, Dario Franceschini, in occasione de ...