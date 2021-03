Dantedì: Firenze, in piazza Signoria sorge un albero del Paradiso (5) (Di giovedì 25 marzo 2021) (Adnkronos) - L'assessore alla Cultura del Comune di Firenze, Tommaso Sacchi, ha detto: "Gli alberi, tema caro nell'opera di Penone, sono anche tra i simboli fondamentali nella Divina Commedia, dalla selva iniziale all'albero rovesciato nel Paradiso. Avere nella nostra piazza principale un Abete che svetta e ci induce ad alzare gli occhi verso un orizzonte rinnovato è la nostra scelta per celebrare Dante con l'arte contemporanea e l'arte pubblica in generale delle quali Firenze da alcuni anni è attiva sperimentatrice. Ciò che colpisce di Dante è la sua universalità: tutti noi ci siamo confrontati, in varie forme, con la Divina Commedia e le altre opere, e il suo è un viaggio fantastico e spirituale che è fortemente attuale. Nell'anno della rinascita dopo il Covid legare Dante a un simbolo naturale può ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 25 marzo 2021) (Adnkronos) - L'assessore alla Cultura del Comune di, Tommaso Sacchi, ha detto: "Gli alberi, tema caro nell'opera di Penone, sono anche tra i simboli fondamentali nella Divina Commedia, dalla selva iniziale all'rovesciato nel. Avere nella nostraprincipale un Abete che svetta e ci induce ad alzare gli occhi verso un orizzonte rinnovato è la nostra scelta per celebrare Dante con l'arte contemporanea e l'arte pubblica in generale delle qualida alcuni anni è attiva sperimentatrice. Ciò che colpisce di Dante è la sua universalità: tutti noi ci siamo confrontati, in varie forme, con la Divina Commedia e le altre opere, e il suo è un viaggio fantastico e spirituale che è fortemente attuale. Nell'anno della rinascita dopo il Covid legare Dante a un simbolo naturale può ...

