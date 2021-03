Cosa sappiamo per certo e cosa ancora non sappiamo sul vaccino AstraZeneca

Leggi su tpi

(Di giovedì 25 marzo 2021) Ilcontro la Covid-19 prodotto daaffronta da mesi una serie di critiche relative soprattutto all’efficacia nel contrasto al Coronavirus e a una produzione inadeguata, eppure questo medicinale puòcontribuire a salvare il mondo dalla pandemia. Considerato sicuro ed efficace dalla maggior parte dei ricercatori e degli istituti scientifici internazionali, raccomandato dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e approvato dall’Agenzia europea per i medicinali (EMA), il cammino delcontro il Coronavirus sviluppato dall’Università di Oxford e prodotto dalla casa farmaceutica anglo-svedese continua ad essere accidentato, nonostante l’importante ruolo che già riveste nella campagna vaccinale in corso in Europa e che assumerà soprattutto in futuro per l’immunizzazione di oltre un terzo ...