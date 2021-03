Coronavirus: paziente positiva al covid trattata con monoclonale a Spoleto (Di giovedì 25 marzo 2021) Una signora folignate di 78 anni, positiva al covid-19 dallo scorso 20 marzo, è stata sottoposta, all’ospedale “San Matteo degli Infermi” di Spoleto, a terapia con impiego dell’anticorpo monoclonale Bamlanivimab. Lo rende noto l’assessore alla Salute della Regione Umbria, Luca Coletto, spiegando che la somministrazione del farmaco sperimentale è avvenuta nel primo pomeriggio ed è stata gestita dalla direttrice della struttura complessa di Medicina Interna dottoressa Anna Laura Spinelli e dall’infermiera, folignate Azzurra Gubbini. La paziente, in dialisi da 32 anni, è stata segnalata ai professionisti sanitari del presidio ospedaliero di Spoleto dal suo medico curante la dottoressa Cesarina Cecchini, dopo un’attenta valutazione delle direttive nazionali ed è stata giudicata idonea ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 25 marzo 2021) Una signora folignate di 78 anni,al-19 dallo scorso 20 marzo, è stata sottoposta, all’ospedale “San Matteo degli Infermi” di, a terapia con impiego dell’anticorpoBamlanivimab. Lo rende noto l’assessore alla Salute della Regione Umbria, Luca Coletto, spiegando che la somministrazione del farmaco sperimentale è avvenuta nel primo pomeriggio ed è stata gestita dalla direttrice della struttura complessa di Medicina Interna dottoressa Anna Laura Spinelli e dall’infermiera, folignate Azzurra Gubbini. La, in dialisi da 32 anni, è stata segnalata ai professionisti sanitari del presidio ospedaliero didal suo medico curante la dottoressa Cesarina Cecchini, dopo un’attenta valutazione delle direttive nazionali ed è stata giudicata idonea ...

Corre il Covid in Sicilia: su la curva dei contagi Torna a crescere la curva dei contagi da Coronavirus in Sicilia: sono 895 i nuovi contagi registrati su 25.226 tamponi (tra molecolari e test ... 813 i ricoverati in regime ordinario (un paziente in più ...

