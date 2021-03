Coronavirus, in Danimarca stop ad AstraZeneca fino a metà aprile. Negli Usa aggiornati i dati sul vaccino: «Efficace al 76%» (Di giovedì 25 marzo 2021) Danimarca EPA/HENNING BAGGER DENMARK OUT Ricercatori dell’Università di Aalborg in fase di studio e monitoraggio delle varianti del CoronavirusLa Danimarca proroga lo stop ad AstraZeneca fino al 18 aprile La Danimarca ha prolungato la sospensione della somministrazione del vaccino AstraZeneca per altre 3 settimane (almeno fino al 18 aprile), nonostante il via libera dell’Ema. La decisione «è stata presa sulla base di presunti effetti collaterali», ha riferito Tanja Erichsen dell’Agenzia danese per i medicinali. «Vorrei sottolineare che non sto parlando di normali coaguli di sangue – prosegue -. Non si può escludere che ci sia una connessione tra il vaccino ... Leggi su open.online (Di giovedì 25 marzo 2021)EPA/HENNING BAGGER DENMARK OUT Ricercatori dell’Università di Aalborg in fase di studio e monitoraggio delle varianti delLaproroga loadal 18Laha prolungato la sospensione della somministrazione delper altre 3 settimane (almenoal 18), nonostante il via libera dell’Ema. La decisione «è stata presa sulla base di presunti effetti collaterali», ha riferito Tanja Erichsen dell’Agenzia danese per i medicinali. «Vorrei sottolineare che non sto parlando di normali coaguli di sangue – prosegue -. Non si può escludere che ci sia una connessione tra il...

