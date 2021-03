Coni, Figc, Dilettanti: congelate Juniores e Allievi (Di giovedì 25 marzo 2021) Caro direttore, questo è un appello per la salute fisica e mentale di centinaia di migliaia di ragazzi che fanno sport e dietro i quali ci sono anche le speranze e i sacrifici delle loro ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 25 marzo 2021) Caro direttore, questo è un appello per la salute fisica e mentale di centinaia di migliaia di ragazzi che fanno sport e dietro i quali ci sono anche le speranze e i sacrifici delle loro ...

Lotito chiede giustizia ... del presidente Lotito e dei medici Ivo Pulcini e Fabio Rodia, accusati dalla Procura Figc di aver ...le regole ed è pronta a difendersi fino al terzo grado di giudizio (presso l'Alta Corte del Coni), ...

Coni, Figc, Dilettanti: congelate Juniores e Allievi Corriere dello Sport.it Coni, Figc, Dilettanti: congelate Juniores e Allievi La lettera e la proposta dell'ex Direttore Generale della Federcalcio per ovviare ai danni prodotti dalla pandemia, che ha colpito pesantemente le speranze più giovani ...

Stradini: "La Fezzanese è pronta a ripartire" Il vice presidente è consapevole che sarà impegnativo gestire il protocollo inerente al Covid ed auspica un aiuto dalla Federazione ...

