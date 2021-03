Ci sarà la seconda stagione di “Màkari”? Le ultime dichiarazioni di Claudio Gioè (Di giovedì 25 marzo 2021) «Credo non se lo aspettasse nessuno. Avevamo un carico alle spalle molto gravoso, prendevamo il posto il lunedì sera del mitico Commissario Montalbano, giravamo in Sicilia come lui, non nascondo che c’era un carico di responsabilità che ci gravava». Così Claudio Gioè ai microfoni de “I Lunatici”, su Rai Radio2, commentando la serie di successo di Raiuno, che lo ha visto protagonista. Ci sarà “Màkari 2”? L’attore non si è sbilanciato, ma sembra quasi scontata. leggi anche l’articolo —> Claudio Gioè, tra le ex fidanzate una collega giovanissima: ecco chi è, non lo direste mai Ci sarà la seconda stagione di “Màkari”? L’intervista di Claudio Gioè a “I Lunatici” «Non so niente, ho ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 25 marzo 2021) «Credo non se lo aspettasse nessuno. Avevamo un carico alle spalle molto gravoso, prendevamo il posto il lunedì sera del mitico Commissario Montalbano, giravamo in Sicilia come lui, non nascondo che c’era un carico di responsabilità che ci gravava». Cosìai microfoni de “I Lunatici”, su Rai Radio2, commentando la serie di successo di Raiuno, che lo ha visto protagonista. Ci2”? L’attore non si è sbilanciato, ma sembra quasi scontata. leggi anche l’articolo —>, tra le ex fidanzate una collega giovanissima: ecco chi è, non lo direste mai Ciladi “”? L’intervista dia “I Lunatici” «Non so niente, ho ...

Advertising

Costanzo : L’influencer trionfatore dell’ultima edizione del @GrandeFratello @tommaso_zorzi sarà tra gli ospiti della prima pu… - francescoseghez : Nuovi dati su tasso di fertilità in UE, l’Italia seconda solo a Spagna ed è probabile che 2020 sarà ancora peggiore… - Gabry6592 : @milaunicoamore Non ci sarà una seconda uscita.. mi accontento anche di un solo caffè ma un pizzico di galanteria ci deve essere - StefanoDeBened : RT @francescoseghez: Nuovi dati su tasso di fertilità in UE, l’Italia seconda solo a Spagna ed è probabile che 2020 sarà ancora peggiore pe… - piraflappy : RT @francescoseghez: Nuovi dati su tasso di fertilità in UE, l’Italia seconda solo a Spagna ed è probabile che 2020 sarà ancora peggiore pe… -

Ultime Notizie dalla rete : sarà seconda Vaccini, von der Leyen al Consiglio Ue: 'Nel secondo trimestre arriveranno 360 milioni di dosi. Dal 1 dicembre esportate 77 milioni' Sarà il Consiglio europeo che dovrà fornire la definitiva spinta alla campagna vaccinale per portare ... Un primo trimestre che ha visto vaccinarsi con la seconda dose solo il 4,1% della popolazione ...

Diretta/ Juventus U23 Pergolettese (risultato finale 2 - 4): grande vittoria cremasca! ... come sempre per la partite di Serie C ci sarà la possibilità di seguire l'evento in diretta ... ed è già alla sua seconda annata con la Juventus U23. In casa cremasca c'è un giocatore che si stacca ...

Lotteria scontrini, prossima estrazione l'8 aprile: più biglietti emessi, comunicazione... ilmattino.it il Consiglio europeo che dovrà fornire la definitiva spinta alla campagna vaccinale per portare ... Un primo trimestre che ha visto vaccinarsi con ladose solo il 4,1% della popolazione ...... come sempre per la partite di Serie C cila possibilità di seguire l'evento in diretta ... ed è già alla suaannata con la Juventus U23. In casa cremasca c'è un giocatore che si stacca ...