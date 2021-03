Chiara Ferragni torna a casa con la piccola Vittoria Le reazione di Leone

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 marzo 2021)ha condiviso con i propri follower non solo la gravidanza ma anche gli attimi immediatamente successivi al parto della. Dopo le prime bellissime foto in ospedale, adesso l’imprenditrice digitale ci rende partecipi del rientro a, dove ad aspettarla ci sono il primogenitoe la cagnolina Matilda. “Un nuovo inizio. Insieme”, scrive sui social. Prima però,ha voluto ringraziare tutto lo staff medico che l’ha seguita durante il parto. “Il team di nascita di”, così lo ha definito in alcune foto pubblicate insieme a loro, raccontando di essersi trovata molto bene e di essere contenta adesso dire a. Ma come ha reagito il ...