Bce | con Draghi considerevole abbassamento dello Spread

Il Bollettino economico della Bce e l'effetto Draghi: "I differenziali dei titoli di Stato italiani sono diminuiti notevolmente". Nel Bollettino economico del 25 marzo, la Bce si sofferma sulla situazione italiana evidenziando come l'arrivo di Mario Draghi a Palazzo Chigi abbia portato ad una notevole diminuzione per quanto riguarda i differenziali dei titoli di Stato. Il Bollettino economico della "I differenziali dei titoli di Stato italiani sono diminuiti notevolmente nel periodo precedente la formazione di un nuovo governo da parte dell'ex presidente della Bce Mario Draghi e hanno brevemente raggiunto un nuovo minimo pluriennale prima di tornare a crescere", si legge nel Bollettino economico della Bce come riferito dall'Ansa. "In particolare durante il periodo in esame, i differenziali di rendimento a dieci anni ...

