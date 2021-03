Aversa in lutto per la morte di Emanuele, il giovane è deceduto a causa del Covid (Di giovedì 25 marzo 2021) Aversa piange Emanuele De Stefano, il giovane di 37 anni è deceduto a causa del Covid. Fratello di Antonio De Stefano, allenatore del Real Agro Aversa, società calcistica che milita nel campionato di Serie D, Emanuele era molto conosciuto nella città normanna. Emanuele muore a 37 anni Ad annunciare la sua dipartita, esprimendo il suo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 25 marzo 2021)piangeDe Stefano, ildi 37 anni èdel. Fratello di Antonio De Stefano, allenatore del Real Agro, società calcistica che milita nel campionato di Serie D,era molto conosciuto nella città normanna.muore a 37 anni Ad annunciare la sua dipartita, esprimendo il suo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Paolosantagata5 : Covid, lutto ad Aversa: morto Emanuele De Stefano, aveva 37 anni - Ewavolpones84 : RT @fanpage: L'ennesima vita strappata via dal Covid troppo presto - fanpage : L'ennesima vita strappata via dal Covid troppo presto - LiberoCittadArm : Aversa choc: comunità in lutto. Si piange la scomparsa del piccolo Andrea di 22 mesi. -