Alonso | ' Un paio di gare per riabituarmi' Vettel | ' Ambiente simile alla Red Bull'

Due dei piloti di Formula 1 più attesi per la stagione 2021 sono senza dubbio Fernandoe Sebastian Vettel. Il primo per via del suo ritorno nel paddock dopo 2 anni lontano dal circus della Formula 1, romanticamente tornato alla scuderia con la quale vinse i due titoli iridati in ...... appuntamento inaugurale del mondiale 2021 di Formula 1 , Fernandosi è detto entusiasta di ... Entro undi gare sarò più a mio agio'. Vai al negozio Auto e Moto su Amazon. Tante offerte ti ...SAKHIR - "La vettura è più semplice da guidare, abbiamo dei segnali positivi, ma dobbiamo aspettare le qualifiche per vedere a che punto siamo". Così Charles Leclerc in vista dell'imminente Gran Premi ...Nella press conference di apertura del prossimo Gran Premio del Bahrain, appuntamento inaugurale del mondiale 2021 di Formula 1, Fernando Alonso si è detto entusiasta di cominciare questa nuova avvent ...