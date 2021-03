Acquista 5mila bottiglie con due assegni | uno era rubato l’altro contraffatto Denunciato 50enne

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 25 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoOspedaletto d’Alpinolo (Av) – I Carabinieri della Stazione di Ospedaletto d’Alpinolo hannoundella provincia di Napoli, ritenuto responsabile di “Truffa” e “Ricettazione”. L’uomo, ripetendo un modus operandi già utilizzato in altre circostanze, dopo aver contattato il titolare di un’azienda vinicola per l’acquisto di circadi vino, lo convince ad accettare per il pagamento di 13mila euro, duebancari risultati uno. L’attività condotta dai Carabinieri ha permesso di risalire all’identità del presunto malfattore che è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. Sono tuttora in corso accertamenti da parte dei ...