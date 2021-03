Acer sotto attacco hacker, il riscatto chiesto è il più alto mai visto (Di giovedì 25 marzo 2021) Acer è stata colpita da quella che è, fino ad oggi, la richiesta di riscatto più esosa di cui si sia mai sentito parlare in questi ambiti: 50 milioni di dollari per decriptare i file rubati all’azienda ed eliminarne le copie effettuate. Il gruppo REvil, accusato di essere l’artefice dell’attacco, ha addirittura offerto uno sconto del 20% se il pagamento fosse stato effettuato entro lo scorso mercoledì. Quando si dice “quei bravi ragazzi”. Il consiglio dato dagli stessi hacker, criptico ma non troppo, è di “non ripetere ciò che è successo con SolarWinds”, probabilmente in riferimento al gruppo di hacker che qualche mese fa ha fatto breccia in alcuni sistemi governativi americani tramite un aggiornamento corrotto del software Orion distribuito proprio dalla compagnia SolarWinds. La risposta di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 marzo 2021)è stata colpita da quella che è, fino ad oggi, la richiesta dipiù esosa di cui si sia mai sentito parlare in questi ambiti: 50 milioni di dollari per decriptare i file rubati all’azienda ed eliminarne le copie effettuate. Il gruppo REvil, accusato di essere l’artefice dell’, ha addirittura offerto uno sconto del 20% se il pagamento fosse stato effettuato entro lo scorso mercoledì. Quando si dice “quei bravi ragazzi”. Il consiglio dato dagli stessi, criptico ma non troppo, è di “non ripetere ciò che è successo con SolarWinds”, probabilmente in riferimento al gruppo diche qualche mese fa ha fatto breccia in alcuni sistemi governativi americani tramite un aggiornamento corrotto del software Orion distribuito proprio dalla compagnia SolarWinds. La risposta di ...

Advertising

___xscd : RT @hacker_journal: #Acer sotto attacco #ransomware. Chiesti 50$ milioni in riscatto - ivan_xp : Acer sotto attacco ransomware. Chiesti 50$ milioni in riscatto - - 3dc8 : @Marco_viscomi @faberskj @ilciccio67 @mirkonicolino @Collimasoni @Bea_Mary84 Secondo me si. Venivano da 2 pareggi o… - TigermanRoot : RT @hacker_journal: #Acer sotto attacco #ransomware. Chiesti 50$ milioni in riscatto - hacker_journal : #Acer sotto attacco #ransomware. Chiesti 50$ milioni in riscatto -