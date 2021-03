Viabilità Roma Regione Lazio del 24-03-2021 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 24 marzo 2021)24 MARZOORE 15:20 FEDERICO MONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. CIRCONE AL MOMENTO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE COME SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SI SEGNALANO SOLO CODE SU VIA DELLA SOLFARATA TRA L’INNESTO CON LA LAURENTINA E VIA MONACHELLA VECCHIA NELLE DUE DIREZIONI. PER QUANTO RIGUARDA I LAVORI CON IMPATTO SULLA VIABILITA’, RICORDIAMO CHE SULL’AUTOSTRADA A12-TARQUINIA: PER LAVORI CHIUSO DA DOMANI, GIOVEDÌ 25 E FINO A VENERDÌ 26 MARZO, IL TRATTO COMPRESO TRA CIVITAVECCHIA SUD E SANTA SEVERA/SANTA MARINELLA VERSO, IN FASCIA ORARIA 21:00-6:00. IN CHIUSURA CON RIFERIMENTO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO CHE CON L’ENTRATA ...