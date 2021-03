Vaccinazione Covid in Italia: obiettivi, criteri per fasce d'età e ipotesi creazione hotspot (Di mercoledì 24 marzo 2021) La campagna di Vaccinazione contro il Covid in Italia punta ad una decisa accelerata. Lo si evince dalle dichiarazioni del capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera (edizione 24 marzo 2021). La prima preoccupazione che riguarda il vaccino sono i tempi delle forniture e la disponibilità. «Entro la fine del mese - ha rivelato - arriveranno 4 milioni e mezzo di dosi. Adesso stiamo vaccinando 200mila persone al giorno, a regime dobbiamo arrivare a 500.000». L'obiettivo sarebbe raggiungibile entro fine giugno se le case farmaceutiche riuscissero a garantire le scadenze. Vaccini, adesso la priorità in base alle fasce di età Nella campagna di Vaccinazione, come è noto, sarà cruciale il ruolo delle Regioni. Curcio ha sottolineato la necessità che con ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 24 marzo 2021) La campagna dicontro ilinpunta ad una decisa accelerata. Lo si evince dalle dichiarazioni del capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera (edizione 24 marzo 2021). La prima preoccupazione che riguarda il vaccino sono i tempi delle forniture e la disponibilità. «Entro la fine del mese - ha rivelato - arriveranno 4 milioni e mezzo di dosi. Adesso stiamo vaccinando 200mila persone al giorno, a regime dobbiamo arrivare a 500.000». L'obiettivo sarebbe raggiungibile entro fine giugno se le case farmaceutiche riuscissero a garantire le scadenze. Vaccini, adesso la priorità in base alledi età Nella campagna di, come è noto, sarà cruciale il ruolo delle Regioni. Curcio ha sottolineato la necessità che con ...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccinazione Covid Kyriakides: nuovo allarme Covid, varianti e rischio 3° ondata ... il tasso di vaccinazione e la disponibilità esistente di vaccini anti - Covid dei paesi di destinazione delle esportazioni", ha continuato Dombrovskis. Terzo adattamento importante: verrà modificata ...

Covid: al via in Lombardia dal 6 aprile prenotazione vaccini per vulnerabili Intendiamo mettere in sicurezza i cittadini piu' a rischio prima di procedere alla vaccinazione massiva. Le persone verranno contattate telefonicamente direttamente dal personale incaricato e, in ...

Lavoro, lecito mettere in ferie il dipendente che rifiuta il vaccino anti Covid Il Sole 24 ORE Coronavirus: sono 78 i nuovi positivi nell'Empolese Valdelsa In un giorno in Toscana i guariti sono stati 1.297. I ricoverati in ospedale salgono a 1.741. Nelle ultime ventiquattro ore sono state somministrate 8.769 dosi di vaccino ...

La Commissione europea vuole una stretta sull'export dei vaccini Bruxelles propone nuove regole e lancia un progetto di studio sulle varianti del coronavirus. Ad Anagni i carabinieri del Nas trovano 29 milioni di dosi di AstraZeneca, destinate al Belgio ...

