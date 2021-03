Uomini e Donne, Gemma Galgani cade dalle scale: preoccupazione in studio (video) (Di mercoledì 24 marzo 2021) Gemma Galgani è caduta a terra mentre scendeva le scale nello studio di Uomini e Donne, preoccupazione da parte di Maria De Filippi e Tina Cipollari quando l'hanno vista sanguinare: il video. Gemma Galgani è caduta nello studio di Uomini e Donne: la dama torinese ha fatto preoccupare Maria De Filippi e Tina Cipollari che l'hanno invitata a farsi medicare perché sanguinava da entrambe le gambe. Quella di oggi è stata una delle puntate più attese di Uomini e Donne: le solite 'talpe', che avevano assistito alla registrazione del dating show, avevano diffuso la notizia di una caduta dalle scale di ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 24 marzo 2021)è caduta a terra mentre scendeva lenellodida parte di Maria De Filippi e Tina Cipollari quando l'hanno vista sanguinare: ilè caduta nellodi: la dama torinese ha fatto preoccupare Maria De Filippi e Tina Cipollari che l'hanno invitata a farsi medicare perché sanguinava da entrambe le gambe. Quella di oggi è stata una delle puntate più attese di: le solite 'talpe', che avevano assistito alla registrazione del dating show, avevano diffuso la notizia di una cadutadi ...

