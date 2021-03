Un Posto al Sole, trama 24 marzo 2021: una corsa contro il tempo (Di mercoledì 24 marzo 2021) trama Un Posto al Sole 24 marzo 2021 tra ansia e grande paura per i protagonisti della soap napoletana. Cosa sta per succedere? Rossella in crisi per la tesi Puntata Un Posto al Sole 24 marzo 2021 con nuove scottanti colpi di scena che lasceranno non pochi dubbi ai telespettatori da casa. Ma dove eravamo rimasti? Rossella ha scoperto tutta la verità ma non da Patrizio, bensì dalla sua nemica Ilaria. Ilaria infatti si è trovata nel Posto sbagliato al momento giusto, nel momento in cui Patrizio e Clara discutevano sulla loro relazione. Tra i due c'è stato un bacio appassionato e una vicinanza molto forte: lui confuso e lei in crisi per le tantissime bugie di Alberto Palladini. Ma dopo tutto questo, Clara decide di ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 24 marzo 2021)Unal24tra ansia e grande paura per i protagonisti della soap napoletana. Cosa sta per succedere? Rossella in crisi per la tesi Puntata Unal24con nuove scottanti colpi di scena che lasceranno non pochi dubbi ai telespettatori da casa. Ma dove eravamo rimasti? Rossella ha scoperto tutta la verità ma non da Patrizio, bensì dalla sua nemica Ilaria. Ilaria infatti si è trovata nelsbagliato al momento giusto, nel momento in cui Patrizio e Clara discutevano sulla loro relazione. Tra i due c'è stato un bacio appassionato e una vicinanza molto forte: lui confuso e lei in crisi per le tantissime bugie di Alberto Palladini. Ma dopo tutto questo, Clara decide di ...

