TPI anticipa tutte le nomine Rai | ecco i nomi in lizza

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Finalmente partirà il rinnovo del cda della Rai; dopo i rumors degli ultimi giorni, è stata ufficiata la data per la presentazione delle candidature per il consiglio di amministrazione. Dal 31 marzo scatterà l’iter per l’elezione dei quattro componenti che spettano alle Camere, poi toccherà al governo indicare altri due membri, che assumeranno la carica di presidente e amministratore delegato. Il settimo membro sarà eletto dai dipendenti sulla base del regolamento, che verrà approvato il 25 marzo dal cda. Il nuovo cda dovrebbe entrare in vigore a partire da giugno: troppo tardi però per consentire ai nuovi vertici di fare i palinsesti per il prossimo autunno che quindi salvo sorprese dell’ultima ora saranno appannaggio della coppia Salini-Foa, compreso il rinnovo contrattuale di un big di viale Mazzini come Fabio Fazio. Come giàto da TPI ...

Tensione alle stelle nel gruppo Pd del Senato. Dopo il pronunciamento di Enrico Letta sull'alternanza di genere, dal Nazareno " come già anticipato stamattina da TPI" arriva in queste ore una forte pressione per spingere la franceschiniana Roberta Pinotti alla presidenza del gruppo dem, con il doppio obiettivo di azzerare il ruolo del capogruppo uscente ...Entro giovedì Mario Draghi, Emmanuel Macron e Angela Merkel , come anticipa Repubblica , "... Draghi a TPI: "Sospendere AstraZeneca? Nessun errore. Non ho agito per interessi tedeschi". Ma non spiega -...