Stallo in Israele | Netanyahu vince ma senza maggioranza Il video

Stallo in Israele, Netanyahu vince ma senza maggioranza

Milano, 24 mar. (askanews) – Stallo, di nuovo. In Israele le quarte elezioni legislative in meno di due anni non hanno portato ad un risultato che assicuri un governo stabile. Il Likud, partito conservatore del premier uscente Benjamin Netanyahu, ha preso più voti di tutti, ma non abbastanza per avere la maggioranza dei seggi in Parlamento. Sarà necessario formare una alleanza con uno dei partiti più piccoli, in particolare Yemina, formazione nazionalista di destra del transfugo del Likud Nftali Bennet, che con i suoi 7 seggi si rivela fondamentale e ancora non ha dichiarato le sue intenzioni. "L'unica alternativa ad un governo della destra guidato da me, è un ...

