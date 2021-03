Sgarbi contro Fico | «Sul Covid avete sbagliato tutto Solo bugie e atti violenti contro di me» video

(Di mercoledì 24 marzo 2021)alla Camera torna a tuonaregestione e gestori dell’emergenza sanitaria. E utilizzando i tre minuti di rito a disposizione per un suo intervento, chiede di parlare senza mascherina. Ho avuto ile ho gli anticorpi che mi impediscono di trasmetterlo. Ho il cancro, e in ordine al certificato consegnato, le prescrizioni mediche mi autorizzano a parlare senza utilizzare la mascherina». La richiesta, negata dall’Aula, apre a ulteriori recriminazioni da parte del critico che, utilizzando il tempo che gli spetta, torna a dire come la pensa.: sulil«si è fatto ...

L'attacco al presidente della Camera Roberto Ficoil Covid " si è fatto tutto per finzione, finzione e bugia ". L'attacco di Vittorioal presidente della Camera Roberto Fico nel suo intervento, dopo le comunicazioni del presidente del ...Azionila logica,l'intelligenza, in nome di una finzione di cui il presidente di questa Camera - ha concluso- è responsabile. Mancano i sanificatori che sono nelle grandi ...(Adnkronos) - "In Italia -ha affermato Sgarbi- siamo i primi ad aver compresso i diritti dei cittadini, attraverso un pervicace terrorismo mediatico e uno stato depressivo generale che si accompagna a ...