Scooter elettrico senza casco e assicurazione? Adiconsum: “Potrebbe essere fuorilegge” (Di mercoledì 24 marzo 2021) BOLOGNA – Rischiano una sanzione che varia dai 5 mila ai 6 mila euro i possessori di uno scooter elettrico che, secondo una televendita in onda su qualche tv locale, si può usare senza patente, bollo, casco e assicurazione. L’avvertimento arriva da Adiconsum Emilia Centrale (associazione di consumatori della Cisl), alla quale si è rivolto un cittadino che risiede in un Comune della provincia a cui la polizia municipale ha comminato una sanzione di oltre 5 mila euro. Leggi su dire (Di mercoledì 24 marzo 2021) BOLOGNA – Rischiano una sanzione che varia dai 5 mila ai 6 mila euro i possessori di uno scooter elettrico che, secondo una televendita in onda su qualche tv locale, si può usare senza patente, bollo, casco e assicurazione. L’avvertimento arriva da Adiconsum Emilia Centrale (associazione di consumatori della Cisl), alla quale si è rivolto un cittadino che risiede in un Comune della provincia a cui la polizia municipale ha comminato una sanzione di oltre 5 mila euro.

