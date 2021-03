Rep.Ceca - Italia Under 21 1 - 1: decidono la rete di Scamacca e un autogol di Maggiore (Di mercoledì 24 marzo 2021) A Celje, in Slovenia, è finita 1 - 1 tra Repubblica Ceca e Italia (Under 21). Nonostante si tratti pur sempre di un pareggio e non di una sconfitta, la squadra del c.t Nicolato non può ritenersi ... Leggi su globalist (Di mercoledì 24 marzo 2021) A Celje, in Slovenia, è finita 1 - 1 tra Repubblica21). Nonostante si tratti pur sempre di un pareggio e non di una sconfitta, la squadra del c.t Nicolato non può ritenersi ...

Advertising

LoSportpiubello : Emozioni alla Radio 1773: Europei U21 2021 REP. CECA-ITALIA 1-1(24-03-2021) - GenoaNews1893 : RT @charliemchouse: Italia Under 21: Scamacca segna ma contro la Rep. Ceca è solo 1 a 1 - ornellamiranda8 : RT @RaiPlay: ORA IN DIRETTA su #RaiPlay gli #EuropeiUnder21 ???? REP. CECA VS ITALIA ?????? - charliemchouse : Italia Under 21: Scamacca segna ma contro la Rep. Ceca è solo 1 a 1 - infoitsport : Under 21, Italia fermata dal pari: è 1-1 con la Rep. Ceca -