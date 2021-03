Post Turchia-Olanda: le parole dei tecnici (Di mercoledì 24 marzo 2021) ?enol Güne? e Frank de Boer hanno parlato ai microfoni nel Post Turchia-Olanda. Si è trattato del primo match del Girone G valevole per la qualificazione a Qatar 2022. La gara si è conclusa con la vittoria dei turchi per 4-2. Vittoria firmata da Burak Yilmaz (tripletta) e Hakan Çalhano?lu, di Klassen e Luuk de Jong le reti degli ospiti. Cosa avrà detto ?enol Güne?? Molto soddisfatto il tecnico dei turchi dopo la roboante vittoria ottenuta contro i ben più quotati Orange. “Abbiamo giocato una bella partita. Siamo entrati in campo con l’atteggiamento giusto, non da perdenti. Questa partita era importante perché era il primo passo verso i Mondiali, soprattutto contro una squadra forte come l’Olanda. Adesso ci concentriamo sulle prossime partite, vogliamo vincere anche quelle contro Norvegia e Lettonia. Avremo tante ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 24 marzo 2021) ?enol Güne? e Frank de Boer hanno parlato ai microfoni nel. Si è trattato del primo match del Girone G valevole per la qualificazione a Qatar 2022. La gara si è conclusa con la vittoria dei turchi per 4-2. Vittoria firmata da Burak Yilmaz (tripletta) e Hakan Çalhano?lu, di Klassen e Luuk de Jong le reti degli ospiti. Cosa avrà detto ?enol Güne?? Molto soddisfatto il tecnico dei turchi dopo la roboante vittoria ottenuta contro i ben più quotati Orange. “Abbiamo giocato una bella partita. Siamo entrati in campo con l’atteggiamento giusto, non da perdenti. Questa partita era importante perché era il primo passo verso i Mondiali, soprattutto contro una squadra forte come l’. Adesso ci concentriamo sulle prossime partite, vogliamo vincere anche quelle contro Norvegia e Lettonia. Avremo tante ...

