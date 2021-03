' Pfizer | imballaggi difettosi' | Hong Kong e Macao annunciano lo stop all' uso del vaccino

(Di mercoledì 24 marzo 2021) e hanno annunciato loall'uso del contro il di /BioNTech, dopo essere stati informati di un problema dio di un lotto di fiale. 'Per motivi precauzionali l'attuale vaccinazione deve ...

La mossa è maturata dopo la segnalazione di Fosun, la società farmaceutica cinese che distribuisce in Cina il vaccino/BioNTech. Le fiale del lotto 210102 hanno un imballaggio difettoso, hanno ...La mossa è maturata dopo la segnalazione di Fosun, la società farmaceutica cinese che distribuisce in Cina il vaccino/BioNTech. Le fiale del lotto 210102 hanno un imballaggio difettoso, hanno ...Hong Kong e Macao hanno annunciato lo stop all'uso del vaccino contro il coronavirus di Pfizer/BioNTech, dopo essere stati informati di un problema di imballaggio di un lotto di fiale. "Per motivi pre ...