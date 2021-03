"Pensi a Laura Boldrini". Striscia e il leghista Rixi, umiliazione totale per l'ex presidenta: bordata sulla colf non pagata | Video (Di mercoledì 24 marzo 2021) A Striscia la Notizia è tempo di tagliente satira politica, come spesso accade nel tg satirico di Canale 5. E la puntata in onda mercoledì 24 marzo non fa eccezione. Satira che va a colpire il Pd e la campagna di Enrico Letta per avere delle donne al vertice (campagna che lascia piuttosto perplessi anche all'interno dello stesso Pd) e satira che va a colpire anche Laura Boldrini per il caso della colf non pagata scoperchiato da Selvaggia Lucarelli. Ad occuparsi di picchiare duro contro la sinistra è Valeria Graci, che indossa i panni dell'ex sottosegretario democratico Paola De Micheli. "La De Micheli non molla e continua a darsi un gran da fare per le strade della capitale", lancia il servizio Gerry Scotti. Dunque ecco la finta De Micheli impegnata in una surreale telefonata al segretario ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021) Ala Notizia è tempo di tagliente satira politica, come spesso accade nel tg satirico di Canale 5. E la puntata in onda mercoledì 24 marzo non fa eccezione. Satira che va a colpire il Pd e la campagna di Enrico Letta per avere delle donne al vertice (campagna che lascia piuttosto perplessi anche all'interno dello stesso Pd) e satira che va a colpire ancheper il caso dellanonscoperchiato da Selvaggia Lucarelli. Ad occuparsi di picchiare duro contro la sinistra è Valeria Graci, che indossa i panni dell'ex sottosegretario democratico Paola De Micheli. "La De Micheli non molla e continua a darsi un gran da fare per le strade della capitale", lancia il servizio Gerry Scotti. Dunque ecco la finta De Micheli impegnata in una surreale telefonata al segretario ...

