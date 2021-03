Parigi-Roubaix 2021 | attesa per l’annuncio del rinvio Si gareggia in autunno?

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Ormai manca solo l’ufficialità, ma lanon si disputerà nella giornata di domenica 11 aprile. È atteso infatti nel pomeriggio (o comunque nei prossimi giorni)ufficiale deldella manifestazione da parte di ASO, società che organizza la classica del pavé. L’indiscrezione arriva direttamente da Le Parisien, che anticipa di fatto la notizia dello slittamento indi una delle Monumento del ciclismo su strada mondiale. Recentemente, a causa dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19, il prefetto della regione Hauts-de-France aveva risposto così a chi chiedeva del possibile regolare svolgimento della corsa: “Una decisione non c’è, ma potete immaginare la risposta”. Attualmente la regione è in regime di lockdown almeno fino all’11 aprile, data in ...

Forse il 24 ottobre, forse il 31. Ma ormai è praticamente certo: la Parigi-Roubaix 2021 non si svolgerà il prossimo 11 aprile. Il nuovo severo lockdown nel nord della Francia ha convinto gli organizzatori - gli stessi del Tour de France - a rinunciare all'edizione di aprile. Meno nobile delle sorelle Giro delle Fiandre e Parigi-Roubaix, ma pur sempre ambitissima, la manifestazione in questione presenterà il solito tracciato aperto a mille scenari tattici, il quale ...