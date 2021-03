Paquetà si confessa | «Al Milan non avevo amici Al Lione sono più felice»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Intervistato da Canal+, Lucas, fantasista francese delexha parlato della propria esperienza in Francia Intervistato da Canal+, Lucas, fantasista francese delexha parlato della propria esperienza in Francia dopo aver lasciatoo. «più. L’esperienza vissuta almi ha comunque reso un giocatore migliore, però qui mifatto degliche ao non. Ciò fa la differenza, perché questo è il modo di essere brasiliano. Questo è. Econtento di essere in Francia e di fare un buon lavoro, spero di continuare così ...