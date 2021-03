Nazionale, Kean lascia il ritiro per un affaticamento (Di mercoledì 24 marzo 2021) Dopo Bryan Cristante (fastidio al pube), anche Moise Kean ha lasciato il ritiro di Parma a causa di uno stato affaticamento che lo rende indisponibile per le prossime gare della Nazionale contro Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania, match di qualificazioni ai Mondiali del Qatar 2022. Per questo motivo il centravanti azzurro è stato escluso dalla lista dei convocati e farà rientro al Paris Saint Germain. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 24 marzo 2021) Dopo Bryan Cristante (fastidio al pube), anche Moisehato ildi Parma a causa di uno statoche lo rende indisponibile per le prossime gare dellacontro Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania, match di qualificazioni ai Mondiali del Qatar 2022. Per questo motivo il centravanti azzurro è stato escluso dalla lista dei convocati e farà rientro al Paris Saint Germain. SportFace.

